Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин

Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о прекращении участия Украины в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин», — написал парламентарий в социальных сетях.

Как он утверждает, следующим этапом является рассмотрение вопроса в Верховной раде. На сайте Зеленского указ пока не появился.

Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин. Кроме того, он также требует от стран-участниц уничтожения их запасов.