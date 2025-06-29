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Регион
29 июня, 11:38

Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин

Костенко: Зеленский утвердил указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о прекращении участия Украины в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин», — написал парламентарий в социальных сетях.

Как он утверждает, следующим этапом является рассмотрение вопроса в Верховной раде. На сайте Зеленского указ пока не появился.

Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин. Кроме того, он также требует от стран-участниц уничтожения их запасов.

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Напомним, ранее стало известно о выходе из конвенции Литвы, Латвии и Эстонии. Страны уведомили о своём решении ООН. Также за выход проголосовал польский сейм. Всего за выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, трое парламентариев воздержались.

Мария Любицкая
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