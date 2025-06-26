Польский Сейм проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции

Сейм Польши принял решение о выходе республики из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом стало известно по итогам голосования в парламенте.

За выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, трое парламентариев воздержались. Теперь документ будет направлен в сенат, а затем на подпись президенту республики. Ожидается, что глава государства подпишет указ о выходе из конвенции.