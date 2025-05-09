В Офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции

Украина может рассмотреть возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук. По её мнению, настало время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для денонсации данного соглашения.

«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук.