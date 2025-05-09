В Офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции
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Украина может рассмотреть возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук. По её мнению, настало время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для денонсации данного соглашения.
«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук.
Ранее решение о выводе страны из Оттавской конвенции приняла Литва. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поставил подпись под законом, выводящим страну из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Подчёркивается, что мины, дополняя другие вооружения, усиливают сдерживание и не имеют достойной альтернативы, обеспечивая защиту государства.