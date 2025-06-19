Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о противопехотных минах
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Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин. Как указано в официальном заявлении на сайте парламента, решение поддержали 157 депутатов, 18 высказались против.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что этот шаг дался непросто, однако, по её словам, возможный выход из конвенции не подрывает верность Хельсинки международным договорам. Министр обороны Антти Хяккянен, в свою очередь, заявил, что репутационные риски, связанные с отказом от участия в соглашении, являются оправданными в нынешних условиях.
Оттавская конвенция — международное соглашение, полностью запрещающее использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин. Кроме того, документ обязывает государства-участники уничтожить все имеющиеся у них запасы такого оружия. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадской Оттаве и официально вступила в силу 1 марта 1999 года.