Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о противопехотных минах

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин. Как указано в официальном заявлении на сайте парламента, решение поддержали 157 депутатов, 18 высказались против.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что этот шаг дался непросто, однако, по её словам, возможный выход из конвенции не подрывает верность Хельсинки международным договорам. Министр обороны Антти Хяккянен, в свою очередь, заявил, что репутационные риски, связанные с отказом от участия в соглашении, являются оправданными в нынешних условиях.