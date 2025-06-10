В Финляндии захотели включить замену «царской» колеи в оборонные расходы НАТО

Финляндия рассматривает возможность включения перехода на европейскую ширину железнодорожной колеи в свои оборонные расходы для достижения новых целевых показателей НАТО. Об этом заявила министр транспорта Лулу Ранне в интервью изданию Kauppalehti.

Правительство также выделило 20 миллионов евро на проектирование железнодорожного маршрута Rail Nordica, который соединит пограничный переход Хапаранда-Торнио на шведской границе с финской провинцией Кеми. По оценкам министра, полномасштабное строительство параллельных путей европейского стандарта до Рованиеми и Оулу потребует инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте раскрыл новую методику расчёта оборонных расходов. Страны-члены альянса должны направлять 3,5% ВВП на прямые военные нужды, а дополнительные 1, 5% могут идти на инфраструктурные проекты, имеющие военное значение. Всё ради целевого показателя в 5% ВВП, на котором ранее настаивал президент США Дональд Трамп.