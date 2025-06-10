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9 июня, 23:30

В Финляндии захотели включить замену «царской» колеи в оборонные расходы НАТО

Kauppalehti: В Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО

Флаг Финляндии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan

Флаг Финляндии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan

Финляндия рассматривает возможность включения перехода на европейскую ширину железнодорожной колеи в свои оборонные расходы для достижения новых целевых показателей НАТО. Об этом заявила министр транспорта Лулу Ранне в интервью изданию Kauppalehti.

Правительство также выделило 20 миллионов евро на проектирование железнодорожного маршрута Rail Nordica, который соединит пограничный переход Хапаранда-Торнио на шведской границе с финской провинцией Кеми. По оценкам министра, полномасштабное строительство параллельных путей европейского стандарта до Рованиеми и Оулу потребует инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте раскрыл новую методику расчёта оборонных расходов. Страны-члены альянса должны направлять 3,5% ВВП на прямые военные нужды, а дополнительные 1, 5% могут идти на инфраструктурные проекты, имеющие военное значение. Всё ради целевого показателя в 5% ВВП, на котором ранее настаивал президент США Дональд Трамп.

Рютте продолжает запугивать европейцев Россией, чтобы они дали НАТО денег
Рютте продолжает запугивать европейцев Россией, чтобы они дали НАТО денег

Ранее Рютте призвал НАТО увеличить финансирование систем противовоздушной и противоракетной обороны на 400%. Он уверен, что такие инвестиции существенно укрепят оборонительные возможности Запада. Генеральный секретарь альянса также подчеркнул, что угроза со стороны России не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.

Артём Гапоненко
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