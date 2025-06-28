«Трагическая ошибка»: Эстонию предупредили о недопустимости размещения ядерного оружия НАТО

Эстония с ядерным оружием НАТО является угрозой для России, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, готовность прибалтийской республики принимать на своих аэродромах самолёты Североатлантического альянса с ядерным вооружением является трагической ошибкой.

Сенатор напомнил, что Россия категорически против вступления Украины в НАТО, поскольку это ближайший сосед. Аналогично и размещение ядерного оружия военного блока на территории Эстонии представляет для нашей страны постоянную угрозу. Поэтому Москва этого не допустит. Более того, делая подобные заявления, Таллин просто копает себе яму, подчеркнул сенатор.