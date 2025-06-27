Эстония готова принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту

Эстония готова размещать на своей территории военные самолёты стран НАТО, включая те, что способны нести ядерное оружие. Такое заявление сделал министр обороны страны Ханно Певкур в интервью изданию Postimees.

Глава Минобороны отметил, что истребители F-35, оснащённые тактическими ядерными бомбами, уже посещали Эстонию и вскоре вновь примут участие в охране её воздушного пространства. Если некоторые из этих самолётов, независимо от страны происхождения, могут нести ядерное оружие двойного назначения, это не меняет позицию Эстонии по приёму F-35, подчеркнул он. По его словам, республика полностью готова принимать союзников.

«Конечно, мы готовы принимать союзников», — заявил Певкур.