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27 июня, 09:24

Эстония готова принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Эстония готова размещать на своей территории военные самолёты стран НАТО, включая те, что способны нести ядерное оружие. Такое заявление сделал министр обороны страны Ханно Певкур в интервью изданию Postimees.

Глава Минобороны отметил, что истребители F-35, оснащённые тактическими ядерными бомбами, уже посещали Эстонию и вскоре вновь примут участие в охране её воздушного пространства. Если некоторые из этих самолётов, независимо от страны происхождения, могут нести ядерное оружие двойного назначения, это не меняет позицию Эстонии по приёму F-35, подчеркнул он. По его словам, республика полностью готова принимать союзников.

«Конечно, мы готовы принимать союзников», — заявил Певкур.

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ERR: На юго-востоке Эстонии началось строительство линии обороны у границ с РФ

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна готова рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину после завершения активной фазы конфликта. По его словам, цель данной операции — поддержание мира, а не конфронтация с Россией.

Александра Мышляева
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