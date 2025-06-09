В Эстонии назвали сроки отправки войск на Украину, и повторили историю из анекдота
Президент Эстонии Карис: Отправка сил на Украину возможна после прекращения огня
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Эстония рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после завершения активных боевых действий. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью LRT.
«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — заявил политик.
Таким образом Карис невольно повторил историю из анекдота: «Вступает как-то эстонец в войну, а она уже закончилась».
Ранее президент прибалтийской страны заявил, что Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится. По его словам, государства всегда будут иметь общую границу. Карис напомнил, что в Европе всю свою историю воевали соседние страны, но для многих вчерашний враг сегодня является партнёром.