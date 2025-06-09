В Эстонии назвали сроки отправки войск на Украину, и повторили историю из анекдота

Эстония рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после завершения активных боевых действий. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью LRT.

«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — заявил политик.

Таким образом Карис невольно повторил историю из анекдота: «Вступает как-то эстонец в войну, а она уже закончилась».