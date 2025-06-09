ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 16:38

В Эстонии назвали сроки отправки войск на Украину, и повторили историю из анекдота

Президент Эстонии Карис: Отправка сил на Украину возможна после прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Эстония рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после завершения активных боевых действий. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью LRT.

«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — заявил политик.

Таким образом Карис невольно повторил историю из анекдота: «Вступает как-то эстонец в войну, а она уже закончилась».

Напуганный президент Эстонии требует гарантий обороны из-за гена «захватчика‎» в ДНК россиян
Напуганный президент Эстонии требует гарантий обороны из-за гена «захватчика‎» в ДНК россиян

Ранее президент прибалтийской страны заявил, что Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится. По его словам, государства всегда будут иметь общую границу. Карис напомнил, что в Европе всю свою историю воевали соседние страны, но для многих вчерашний враг сегодня является партнёром.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Эстония
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar