Союзник Украины готовит план примирения с Россией
Президент Эстонии Карис: Таллин и Москва восстановят дипотношения после СВО
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Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится, ведь быть соседями и иметь общую границу эти страны не перестанут. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис в беседе с LRT.
«Когда война закончится, как вы упомянули, каким-то образом она закончится, хотя российские чиновники сказали, что они воевали со Швецией 21 год, но даже если потребуется 21 год, война закончится, и Россия продолжит быть нашим соседом», — отметил политик.
Он уточнил, что России и Эстонии требуется «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые сейчас почти полностью развалены. Он напомнил, что страны Европы всю свою историю воевали друг другом, но для многих вчерашний враг сегодня является союзником.
Эстонцы точно будут не против, если их страна восстановит отношения с Россией, поскольку им очень удобно ездить сюда закупаться. Ранее Life.ru рассказывал, что жители Эстонии стоят в очередях на границе, чтобы купить в РФ технику, одежду и продукты, ведь в нашей стране это всё стоит дешевле.