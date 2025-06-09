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9 июня, 10:30

Союзник Украины готовит план примирения с Россией

Президент Эстонии Карис: Таллин и Москва восстановят дипотношения после СВО

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится, ведь быть соседями и иметь общую границу эти страны не перестанут. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис в беседе с LRT.

«Когда война закончится, как вы упомянули, каким-то образом она закончится, хотя российские чиновники сказали, что они воевали со Швецией 21 год, но даже если потребуется 21 год, война закончится, и Россия продолжит быть нашим соседом», — отметил политик.

Он уточнил, что России и Эстонии требуется «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые сейчас почти полностью развалены. Он напомнил, что страны Европы всю свою историю воевали друг другом, но для многих вчерашний враг сегодня является союзником.

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Эстонцы точно будут не против, если их страна восстановит отношения с Россией, поскольку им очень удобно ездить сюда закупаться. Ранее Life.ru рассказывал, что жители Эстонии стоят в очередях на границе, чтобы купить в РФ технику, одежду и продукты, ведь в нашей стране это всё стоит дешевле.

Владимир Озеров
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