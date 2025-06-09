Союзник Украины готовит план примирения с Россией

Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится, ведь быть соседями и иметь общую границу эти страны не перестанут. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис в беседе с LRT.

«Когда война закончится, как вы упомянули, каким-то образом она закончится, хотя российские чиновники сказали, что они воевали со Швецией 21 год, но даже если потребуется 21 год, война закончится, и Россия продолжит быть нашим соседом», — отметил политик.

Он уточнил, что России и Эстонии требуется «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые сейчас почти полностью развалены. Он напомнил, что страны Европы всю свою историю воевали друг другом, но для многих вчерашний враг сегодня является союзником.