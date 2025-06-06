Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 11:28

В Латвии допустили возбуждение дела против защищавшего русский язык депутата

Минюст Латвии: Против депутата Росликова могут возбудить дело за русский язык

Алексей Росликов. Обложка © LTV

Алексей Росликов. Обложка © LTV

В отношении латвийского депутата Алексея Росликова, ранее удалённого с заседания сейма за использование русского языка, будет возбуждено административное дело. Об этом сообщила министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере в соцсети X.

«Высказывания Росликова, ставящие под сомнение латышский язык как единственный государственный язык, категорически неприемлемы, они угрожают государственности Латвии и разделяют общество», — написала она.

Центр государственного языка Латвии, являющийся ключевым органом в реализации языковой политики и находящийся в ведении министра юстиции, проведет расследование действий Росликова. Либиня-Эгнере указала на готовность Центра сотрудничать с полицией, если дело приобретет уголовный характер.

Песков высказался о реакции сейма Латвии на русскоязычное выступление депутата
Песков высказался о реакции сейма Латвии на русскоязычное выступление депутата

Напомним, накануне во время заседания латвийского сейма лидер партии «Стабильность!» с трибуны заявил, что без русскоязычных у страны нет никакого будущего, после чего его удалили с заседания. Позднее выступление Росликова поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев за доступное объяснение «махровым русофобам».

Мария Любицкая
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar