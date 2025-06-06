В Латвии допустили возбуждение дела против защищавшего русский язык депутата

В отношении латвийского депутата Алексея Росликова, ранее удалённого с заседания сейма за использование русского языка, будет возбуждено административное дело. Об этом сообщила министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере в соцсети X.

«Высказывания Росликова, ставящие под сомнение латышский язык как единственный государственный язык, категорически неприемлемы, они угрожают государственности Латвии и разделяют общество», — написала она.