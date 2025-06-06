В Латвии допустили возбуждение дела против защищавшего русский язык депутата
Минюст Латвии: Против депутата Росликова могут возбудить дело за русский язык
Алексей Росликов. Обложка © LTV
В отношении латвийского депутата Алексея Росликова, ранее удалённого с заседания сейма за использование русского языка, будет возбуждено административное дело. Об этом сообщила министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере в соцсети X.
«Высказывания Росликова, ставящие под сомнение латышский язык как единственный государственный язык, категорически неприемлемы, они угрожают государственности Латвии и разделяют общество», — написала она.
Центр государственного языка Латвии, являющийся ключевым органом в реализации языковой политики и находящийся в ведении министра юстиции, проведет расследование действий Росликова. Либиня-Эгнере указала на готовность Центра сотрудничать с полицией, если дело приобретет уголовный характер.
Напомним, накануне во время заседания латвийского сейма лидер партии «Стабильность!» с трибуны заявил, что без русскоязычных у страны нет никакого будущего, после чего его удалили с заседания. Позднее выступление Росликова поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев за доступное объяснение «махровым русофобам».