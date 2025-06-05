«У вас не будет будущего»: В Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка
LSM: В Латвии депутата Росликова удалили с заседания за поддержку русского языка
Лидера латвийской партии «Стабильность!» Алексея Росликова выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Об этом сообщает LSM.
Трансляция выступления Алексея Росликова. Видео © LTV
«Без нас, без русскоязычных, у вас не будет никакого будущего, потому что мы половина этой страны!» — заявил с трибуны Росликов.
Депутат отметил, что в Латвии проживает значительное число русскоязычных граждан, для которых русский язык является основным в повседневной жизни. Он подчеркнул их важную роль в развитии страны и выразил обеспокоенность по поводу возможной политики, направленной на ассимиляцию. В частности, он задал вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность создания автономий для русскоязычного населения или введения ограничений на выбор имен, запрещающих русские имена.
В ответ на неодобрительные крики депутат и вовсе предложил арестовать его. В итоге за удаление Росликова с заседания проголосовали 63 депутата, после чего он покинул зал.
Вопрос русского языка в Латвии является острым и часто приводит к разногласиям и спорам. Ранее Life.ru рассказывал, как мэр Риги наградил учителя, заставлявшего русских детей петь гимн Украины.
Алексей Росликов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksejs.roslikovs