«У вас не будет будущего»: В Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка

Лидера латвийской партии «Стабильность!» Алексея Росликова выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Об этом сообщает LSM.

Трансляция выступления Алексея Росликова. Видео © LTV

«Без нас, без русскоязычных, у вас не будет никакого будущего, потому что мы половина этой страны!» — заявил с трибуны Росликов.

Депутат отметил, что в Латвии проживает значительное число русскоязычных граждан, для которых русский язык является основным в повседневной жизни. Он подчеркнул их важную роль в развитии страны и выразил обеспокоенность по поводу возможной политики, направленной на ассимиляцию. В частности, он задал вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность создания автономий для русскоязычного населения или введения ограничений на выбор имен, запрещающих русские имена.

В ответ на неодобрительные крики депутат и вовсе предложил арестовать его. В итоге за удаление Росликова с заседания проголосовали 63 депутата, после чего он покинул зал.