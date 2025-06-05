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5 июня, 11:09

«У вас не будет будущего»: В Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка

LSM: В Латвии депутата Росликова удалили с заседания за поддержку русского языка

Лидера латвийской партии «Стабильность!» Алексея Росликова выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Об этом сообщает LSM.

Трансляция выступления Алексея Росликова. Видео © LTV

«Без нас, без русскоязычных, у вас не будет никакого будущего, потому что мы половина этой страны!» — заявил с трибуны Росликов.

Депутат отметил, что в Латвии проживает значительное число русскоязычных граждан, для которых русский язык является основным в повседневной жизни. Он подчеркнул их важную роль в развитии страны и выразил обеспокоенность по поводу возможной политики, направленной на ассимиляцию. В частности, он задал вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность создания автономий для русскоязычного населения или введения ограничений на выбор имен, запрещающих русские имена.

В ответ на неодобрительные крики депутат и вовсе предложил арестовать его. В итоге за удаление Росликова с заседания проголосовали 63 депутата, после чего он покинул зал.

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Вопрос русского языка в Латвии является острым и часто приводит к разногласиям и спорам. Ранее Life.ru рассказывал, как мэр Риги наградил учителя, заставлявшего русских детей петь гимн Украины.

Алексей Росликов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksejs.roslikovs

Мария Любицкая
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