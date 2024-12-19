Глава МИД Латвии недипломатично отреагировала на русский язык таксиста в Риге
Главу МИД Латвии Браже возмутил говорящий на русском в Риге украинский таксист
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже возмутилась таксистом, говорившим с ней на русском языке, и оконфузилась. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Глава латвийского МИД рассказала, что подвозивший её в Риге таксист мог разговаривать с ней лишь на русском языке. Она потребовала объяснений от местного агрегатора Bolt. Компания принесла Браже извинения, а также сообщила, что водитель был беженцем с Украины.
Несмотря на это, министр заявила, что «русский не должен быть единственным языком общения».
Ранее Байба Браже раскрыла, что запаса вооружений у Киева хватит до конца лета 2025 года. Она также подчеркнула, что Рига уже предоставила украинским партнёрам помощь, эквивалентную около 1% своего ВВП, и намерена продолжать поддержку. Кроме этого Браже призвала передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. По её словам, только так украинцы смогут «защититься» от РФ.
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