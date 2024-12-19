Глава МИД Латвии недипломатично отреагировала на русский язык таксиста в Риге

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже возмутилась таксистом, говорившим с ней на русском языке, и оконфузилась. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава латвийского МИД рассказала, что подвозивший её в Риге таксист мог разговаривать с ней лишь на русском языке. Она потребовала объяснений от местного агрегатора Bolt. Компания принесла Браже извинения, а также сообщила, что водитель был беженцем с Украины.