В Латвии призвали дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
Глава МИД Латвии Браже призвала дать Киеву дальнобойное оружие для ударов по РФ
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала передать Киеву дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. По её словам, только так украинцы смогут «защититься» от РФ.
«Украина нуждается в огне на большие расстояния, точных ударах, нацеливании и отсутствии ограничений на их использование», — написала глава МИД Латвии в соцсети Х.
Ранее стало известно, что Латвия передаст Украине 18 машин, конфискованных у нетрезвых водителей. К слову, прибалтийские соседи Риги тоже не оставили Киев без подарков. К примеру, Литва пообещала передать Незалежной первые БПЛА собственного производства. Поставка намечена на сентябрь.
Telegram / V_Zelenskiy_official