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3 сентября, 21:24

Рига отправит Киеву премиальные иномарки, конфискованные у пьяных водителей

Delfi: Латвия передаст Украине 18 машин, конфискованных у нетрезвых водителей

Украина в ближайшее время получит от Латвии 18 гражданских автомобилей. Машины были конфискованы у водителей, которые попались на управлении транспортным средством в нетрезвом виде, сообщил местный портал Delfi.

Среди планируемых к передаче автомобилей кроссоверы Subaru Outback, Audi Q7, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Lexus RX300, BMW X5, бизнес-седаны Volvo S60, Audi A6 Avant, BMW 320, Mercedes Benz C200 CDI и другие.

«Общая предварительная рыночная стоимость 18 транспортных средств для Украины составляет 94 680 евро», — сообщил портал.

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Прибалтийские соседи Риги тоже не оставили Киев без подарков. Ранее Литва пообещала передать Украине первые БПЛА собственного производства. Поставка намечена на сентябрь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stoatphoto

Илья Пушкарев
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