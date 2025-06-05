«Объяснили махровым русофобам»: Медведев поддержал выступление латвийского депутата на русском языке
Медведев поддержал латвийского депутата, выступившего в защиту русского языка
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил выступление в сейме Латвии депутата Алексея Росликова в защиту русского языка. Соответствующий пост политика опубликован на его странице в X.
«Накануне дня рождения А.С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев.
Ранее сообщалось, что лидера латвийской партии «Стабильность!» Алексея Росликова выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Депутат отметил, что в Латвии проживает значительное число русскоязычных граждан, для которых русский язык является основным в повседневной жизни. Он подчеркнул их важную роль в развитии страны и выразил обеспокоенность по поводу возможной политики, направленной на ассимиляцию.