«Ты никто»: Школьник из ДНР рассказал о ненависти украинских учителей к русскоговорящим
Школьник из Красного Лимана рассказал, как его обижали из-за русского языка
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Подросток Матвей Берючин, ранее проживавший в Красном Лимане (ДНР), рассказал об оскорблениях и предвзятом отношении в украинской школе из-за его русского языка. По словам мальчика, это исходило как от одноклассников, так и от педагогов, особенно от одной учительницы.
«Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто потому, что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне: «Говори по-украински», — приводит РИА «Новости» слова 11-летнего Матвея.
Мальчик рассказал, что в школе ему было сложно из-за языкового барьера, и он чувствовал себя оторванным от коллектива. Он объяснил, что учителя настаивали на использовании украинского языка, которым он практически не владел, зная лишь отдельные слова. В итоге семья переехала из Красного Лимана на территорию, контролируемую Россией.
На Украине взят курс на полное искоренение русского языка и культуры. Эту тенденцию активно поддерживает актёр и бывший депутат Богдан Бенюк, известный по своим ролям в украинском и советском театре и кино. Он выступил с радикальным предложением: наказывать детей поркой за разговоры на русском языке, чтобы тем самым добиться полного его вытеснения из обихода.