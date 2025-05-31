«Ты никто»: Школьник из ДНР рассказал о ненависти украинских учителей к русскоговорящим

«Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто потому, что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне: «Говори по-украински», — приводит РИА «Новости» слова 11-летнего Матвея.