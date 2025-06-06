Песков высказался о реакции сейма Латвии на русскоязычное выступление депутата

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ожидаемой негативную реакцию латвийского Сейма на выступление депутата на русском языке. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, отстранение лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова от участия в заседании из-за поддержки русского языка не стало неожиданностью. При этом представитель Кремля отметил, что появление подобных голосов разума в Прибалтике вызывает оптимизм.

«То, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, — это отрадно», — добавил Песков.