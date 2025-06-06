Песков высказался о реакции сейма Латвии на русскоязычное выступление депутата
Песков: Реакция сейма Латвии на выступление депутата на русском языке ожидаема
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ожидаемой негативную реакцию латвийского Сейма на выступление депутата на русском языке. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, отстранение лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова от участия в заседании из-за поддержки русского языка не стало неожиданностью. При этом представитель Кремля отметил, что появление подобных голосов разума в Прибалтике вызывает оптимизм.
«То, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, — это отрадно», — добавил Песков.
Напомним, накануне в Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Лидер партии «Стабильность!» с трибуны заявил, что без русскоязычных у страны нет никакого будущего, после чего его удалили с заседания.