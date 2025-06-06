«Хотите запретить?»: В Эстонии в День русского языка на одном из зданий появилось обращение к властям

В эстонском городе Нарва на одном из зданий появилась проекция с посланием к властям, пытающимся запретить русский язык на территории страны. Неизвестные ёмко пояснили, что сделать этого им не удастся.

Напомним, 6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. Между тем, не только в Эстонии пытаются бороться с русским языком. Буквально накануне в Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Лидер партии «Стабильность!» с трибуны заявил, что без русскоязычных у страны нет никакого будущего, после чего его удалили с заседания.