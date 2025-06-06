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Регион
6 июня, 09:38

«Хотите запретить?»: В Эстонии в День русского языка на одном из зданий появилось обращение к властям

В Нарве в честь Дня русского языка на одном из зданий оставили послание властям

В эстонском городе Нарва на одном из зданий появилась проекция с посланием к властям, пытающимся запретить русский язык на территории страны. Неизвестные ёмко пояснили, что сделать этого им не удастся.

Проекция в Нарве с посланием о запрете русского языка. Видео © X / paroooddy

«Хотите запретить великий, могучий, многообразный, гармоничный, вечный русский язык?», — гласит проекция на здании.

Завершив длинный список аргументов, авторы надписи лаконично отвечают эстонским властям, утверждая о невозможности запрета русского языка. Этот ответ особенно значим, учитывая, что в Нарве около 90% населения говорит по-русски.

Ранее эстонские власти ввели запрет на преподавание русского языка в школах и детских садах Нарвы. Правительство обосновало это решение тем, что изучение русского языка якобы не отвечает интересам детей.

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Напомним, 6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. Между тем, не только в Эстонии пытаются бороться с русским языком. Буквально накануне в Латвии депутата выгнали с заседания сейма за поддержку русского языка. Лидер партии «Стабильность!» с трибуны заявил, что без русскоязычных у страны нет никакого будущего, после чего его удалили с заседания.

Обложка © X / paroooddy

Мария Любицкая
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