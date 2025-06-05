Путин поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о создании в филиалах Национального центра «Россия» площадок для популяризации русского языка. Об этом стало известно в четверг, 5 июня, на заседании Совета, посвящённого государственной политике в области поддержки русского языка и языков народов РФ.

Советник главы государства Елена Ямпольская предложила создать специальные пространства, которые будут посвящены русскому языку. По её словам, они должны появиться в Национальном центре «Россия» и его региональных филиалах.

«Такая площадка востребована, например, во Владивостоке, где уже этой осенью должен открыться первый филиал центра», — отметила Ямпольская.

Лилиана Воронова, возглавляющая кафедру русского языка как иностранного в Дальневосточном федеральном университете, считает, что во Владивостоке такое пространство может получить название «Русское слово на Тихом океане».

Как сообщалось ранее, филиал Национального центра во Владивостоке должен быть готов к 1 сентября.