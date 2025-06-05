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Регион
5 июня, 14:51

Путин поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка

Путин дал добро на создание в филиалах НЦ «Россия» площадок для продвижения русского языка

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о создании в филиалах Национального центра «Россия» площадок для популяризации русского языка. Об этом стало известно в четверг, 5 июня, на заседании Совета, посвящённого государственной политике в области поддержки русского языка и языков народов РФ.

Советник главы государства Елена Ямпольская предложила создать специальные пространства, которые будут посвящены русскому языку. По её словам, они должны появиться в Национальном центре «Россия» и его региональных филиалах.

«Такая площадка востребована, например, во Владивостоке, где уже этой осенью должен открыться первый филиал центра», — отметила Ямпольская.

Лилиана Воронова, возглавляющая кафедру русского языка как иностранного в Дальневосточном федеральном университете, считает, что во Владивостоке такое пространство может получить название «Русское слово на Тихом океане».

Как сообщалось ранее, филиал Национального центра во Владивостоке должен быть готов к 1 сентября.

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Напомним, сегодня при участии Владимира Путина состоялось заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В ходе заседания российский лидер предложил реализовать со следующего года проект «Детская книжная карта», предоставив дошкольникам бюджет на 3 тысячи рублей для закупки книг.

Наталья Демьянова
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