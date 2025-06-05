Путин предложил создать программу для дошкольников «Детская книжная карта»

На заседании Совета по русскому языку и языкам народов России президент РФ Владимир Путин озвучил инициативу о введении с 2026 года программы «Детская книжная карта». Цель программы — стимулировать интерес к чтению среди детей и подростков, а также способствовать распространению и укреплению позиций русского языка.

Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. <…> Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет, что очень важно для многодетных семей», — заявил российский лидер.

Президент сравнил книжную карту с уже действующей — пушкинской, по которой школьники и студенты могут посещать различные культурные мероприятия, имея на балансе пять тысяч рублей на год.