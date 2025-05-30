За чипсами и сладостями: Эстонцы массово едут в Россию, чтобы закупиться вещами и техникой

Эстонцы активно едут в Россию, чтобы закупить одежду и технику. В это время в магазинах страны наблюдают рост спроса на российские продукты. Telegram-канал SHOT сообщает, что в последние месяцы на границе между эстонской Нарвой и Ивангородом образуются огромные очереди.

Очереди на границе между Нарвой и Ивангородом. Фото © Telegram / SHOT

Местные власти отмечают, что граждане Эстонии пересекают границу с Россией в два раза чаще, чем лица без гражданства. Жители Эстонии называют своей целью поездок в Россию низкие цены на товары и технику. Некоторые предприимчивые эстонцы предлагают помощь и услуги по ожиданию в очередях, взимая 10 евро за час.

Эстонцы скупают российские продукты. Видео © Telegram / SHOT

На фоне такого спроса министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро высказал мнение о возможном закрытии границы с Россией, как это сделала Финляндия. Но даже такие меры не останавливают эстонцев от покупок российских товаров в Таллине и других городах.

Среди местного населения популярностью пользуются детские продукты и чипсы от известных российских блогеров. Цены на российские товары не смущают эстонцев. Товары завозятся в страну фурами из различных регионов России. На кассах эстонских магазинов с российскими продуктами часто образуются очереди, в которых стоят и украинцы.