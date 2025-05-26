Власти Эстонии обеспокоились эскалацией с РФ в Балтийском море

«Риск серьёзной эскалации растёт с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию.

В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера Green Admirе

В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера Green Admirе

Ранее Россия жёстко предостерегла Эстонию после решения брать на абордаж и топить «опасные» корабли на Балтике. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно отреагирует на угрозы своим кораблям.