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Регион
26 мая, 15:02

Власти Эстонии обеспокоились эскалацией с РФ в Балтийском море

The Telegraph: Эстония опасается роста напряжённости в Балтийском регионе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Инцидент с танкером Jaguar, который пытались остановить силы НАТО, вызвал обеспокоенность у эстонских властей. По данным британской газеты The Telegraph, в Таллине опасаются, что это может привести к увеличению российского военно-морского присутствия в Балтийском море.

«Риск серьёзной эскалации растёт с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию.

Напомним, 14 мая военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку задержания танкера Jaguar в нейтральных водах. В операции были задействованы эстонские военно-морские суда (катер и корабль), вертолёт, самолёт, а также польские истребители МиГ-29.
В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера Green Admirе
В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера Green Admirе

Ранее Россия жёстко предостерегла Эстонию после решения брать на абордаж и топить «опасные» корабли на Балтике. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно отреагирует на угрозы своим кораблям.

Наталья Демьянова
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