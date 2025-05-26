Власти Эстонии обеспокоились эскалацией с РФ в Балтийском море
The Telegraph: Эстония опасается роста напряжённости в Балтийском регионе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer
Инцидент с танкером Jaguar, который пытались остановить силы НАТО, вызвал обеспокоенность у эстонских властей. По данным британской газеты The Telegraph, в Таллине опасаются, что это может привести к увеличению российского военно-морского присутствия в Балтийском море.
«Риск серьёзной эскалации растёт с каждым шагом», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию.
Напомним, 14 мая военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку задержания танкера Jaguar в нейтральных водах. В операции были задействованы эстонские военно-морские суда (катер и корабль), вертолёт, самолёт, а также польские истребители МиГ-29.
Ранее Россия жёстко предостерегла Эстонию после решения брать на абордаж и топить «опасные» корабли на Балтике. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно отреагирует на угрозы своим кораблям.