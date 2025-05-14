Угрожали тараном: НАТО и Эстония попытались захватить в Балтийском море танкер, следовавший в РФ

В нейтральных водах Балтийского моря Военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО пытались захватить танкер JAGUAR, следовавший под флагом Габона в Приморск (Ленинградская область). Сначала судно хотели заманить в эстонские воды, где власти Таллина могли бы его задержать. Однако экипаж не поддался. Об этом стало известно из видео, выложенного в соцсетях.

ВМС Эстонии и НАТО пытались захватить танкер JAGUAR. Видео © Х /GudadzeLevan

Тогда танкеру начали угрожать тараном и попытались два раза высадить на него с вертолёта десант. С эстонской стороны к провокации были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Также в операции поучаствовали польские самолёты МиГ-29 В, пишет газета «Известия».