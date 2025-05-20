Телевидение Эстонии ERR утверждает, что РФ якобы освободила танкер Green Admire

Национальная телерадиокомпания Эстонии ERR заявила, что Россия якобы освободила задержанный в Балтийском море нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Там утверждают, что сейчас судно движется в сторону Роттердама в Нидерландах.

«Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ», — указано в сообщении.

Напомним, ранее МИД Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire. Судно якобы следовало в северную часть Финского залива, а затем направилось к российскому острову Гогланд. При этом, согласно информации сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам. Танкер Green Admire зарегистрирован в Либерии и принадлежит греческой компании Aegean Shipping. На его борту находится сланцевое масло.