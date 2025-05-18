МИД Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

Нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ и державший курс на Роттердам, был задержан Россией в Балтийском море. Об этом сообщил в соцсети X эстонский министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Танкер Green Admire, перевозящий сланцевое масло и зарегистрированный в Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно прошло через российские территориальные воды, что, по словам министра Цахкна, было сделано из соображений безопасности мореплавания. Он утверждает, что этот маршрут согласован между Россией, Эстонией и Финляндией. В настоящее время танкер стоит на якоре у российского острова Гогланд.

Эстонский департамент транспорта сообщил, что суда, использующие порт Силламяэ, больше не будут пересекать российскую морскую границу.