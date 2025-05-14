«Разогнал всех неприятелей»: Российский истребитель спас танкер от Эстонии и НАТО
«РВ»: Су-35 пресёк попытку НАТО и Эстонии захватить танкер, шедший в порт России
Су-35. Обложка © Wikipedia / Rulexip
Истребитель Су-35 пресёк попытку авиации НАТО и военно-морских сил Эстонии захватить танкер JAGUAR в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
«Су-35 помог отразить атаку на корабль «российского теневого флота», НАТО задействовало F-16. Ситуация с попыткой захвата танкера разрешилась с появлением российского Су-35, который разогнал всех неприятелей», — уточнили военкоры.
Напомним, что ранее НАТО и Эстония попытались захватить в Балтийском море танкер, следовавший в Россию. Сначала судно хотели заманить в эстонские воды, где власти Таллина могли бы его задержать. Однако экипаж не поддался. Тогда танкеру начали угрожать тараном и попытались два раза высадить на него с вертолёта десант.