«Разогнал всех неприятелей»: Российский истребитель спас танкер от Эстонии и НАТО

Напомним, что ранее НАТО и Эстония попытались захватить в Балтийском море танкер, следовавший в Россию. Сначала судно хотели заманить в эстонские воды, где власти Таллина могли бы его задержать. Однако экипаж не поддался. Тогда танкеру начали угрожать тараном и попытались два раза высадить на него с вертолёта десант.