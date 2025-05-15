«А что случилось?» Эстония и НАТО расследуют собственную попытку захвата танкера в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс поддерживает тесный контакт с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента с участием российского истребителя. Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи глав МИД стран альянса в Турции.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — заявил он, добавив, что альянс продолжает отслеживать ситуацию, сохраняя готовность к реагированию на потенциальные угрозы в воздушном пространстве Балтики.