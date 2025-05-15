«А что случилось?» Эстония и НАТО расследуют собственную попытку захвата танкера в Балтийском море
Рютте: НАТО и власти Эстонии выясняют детали инцидента в Балтийском море
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс поддерживает тесный контакт с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента с участием российского истребителя. Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи глав МИД стран альянса в Турции.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — заявил он, добавив, что альянс продолжает отслеживать ситуацию, сохраняя готовность к реагированию на потенциальные угрозы в воздушном пространстве Балтики.
Напомним, военные НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера, который шёл по Балтийскому морю в российский порт. Сперва корабль попытались заманить в эстонские воды, где были бы правовые основания его задержать, но экипаж не стал выполнять это требование. Тогда судно хотели взять на таран и дважды пытались высадить десант с вертолёта. Решающее слово в этой ситуации осталось за российским истребителем Су-35, после появления которого «флибустьеры» стремительно пропали с радаров.