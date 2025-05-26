Финны бьют тревогу из-за активности медведей на границе с Россией
Yle: Семь регионов в Финляндии противостоят нашествию медведей
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По информации финской телерадиовещательной компании Yle, граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии настаивают на возобновлении охоты на медведей. Целью данного требования является минимизация потенциальных рисков, связанных с активностью представителей медвежьей популяции.
«Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей», — отмечают авторы материала.
Согласно данным издания, семь муниципальных образований Северной Карелии и город Кухмо направили петицию в адрес властей, призывая их к серьёзному рассмотрению проблемы буйства медведей в регионе. При этом судебным решением охота на косолапых в настоящее время приостановлена.
Муниципалитеты выражают глубокую обеспокоенность тем, что без регулирования численности животных опасность, которую они представляют, будет возрастать.
Ранее предполагаемое нарушение воздушных границ Финляндии двумя российскими военными бортами стало причиной для официального демарша со стороны Министерства иностранных дел Финляндии в адрес посла РФ.