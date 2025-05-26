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Регион
26 мая, 17:18

Финны бьют тревогу из-за активности медведей на границе с Россией

Yle: Семь регионов в Финляндии противостоят нашествию медведей

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

По информации финской телерадиовещательной компании Yle, граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии настаивают на возобновлении охоты на медведей. Целью данного требования является минимизация потенциальных рисков, связанных с активностью представителей медвежьей популяции.

«Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей», — отмечают авторы материала.

Согласно данным издания, семь муниципальных образований Северной Карелии и город Кухмо направили петицию в адрес властей, призывая их к серьёзному рассмотрению проблемы буйства медведей в регионе. При этом судебным решением охота на косолапых в настоящее время приостановлена.

Муниципалитеты выражают глубокую обеспокоенность тем, что без регулирования численности животных опасность, которую они представляют, будет возрастать.

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Ранее предполагаемое нарушение воздушных границ Финляндии двумя российскими военными бортами стало причиной для официального демарша со стороны Министерства иностранных дел Финляндии в адрес посла РФ.

Ольга Сливченко
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