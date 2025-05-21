«Я не беспокоюсь!» Трамп прокомментировал «тревожные» манёвры Армии России на финской границе
Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление Россией границы с Финляндией
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что Москве есть смысл угрожать Финляндии или Норвегии. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопрос по поводу ситуации на российско-финляндской границе, где, по некоторым сообщениям, Россия наращивает военное присутствие.
«Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности», — заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, где ему задали вопрос о последствиях действий России для двух государств.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ начала активно наращивать своё военное присутствие вдоль финской границы. На Западе писали, что тем самым, страна якобы начала создавать напряжение на фоне непрекращающегося конфликта на Украине. В США заявили, что Москва продолжает строить укрепления, укрытия для самолётов и различные хранилища.