В США забили тревогу из-за наращивания военного присутствия РФ вблизи границ НАТО

Россия активно наращивает военное присутствие вдоль финской границы, создавая новый виток напряжения на фоне непрекращающегося украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Ссылаясь на спутниковые снимки, издание утверждает, что Россия якобы активно милитаризирует приграничную с Финляндией территорию. Строятся укрепления, укрытия для самолётов и хранилища.

«Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из новых членов НАТО», — говорится в публикации.