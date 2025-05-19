В США забили тревогу из-за наращивания военного присутствия РФ вблизи границ НАТО
NYT: Россия усиливает военное присутствие у границ Финляндии и Эстонии
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Россия активно наращивает военное присутствие вдоль финской границы, создавая новый виток напряжения на фоне непрекращающегося украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Ссылаясь на спутниковые снимки, издание утверждает, что Россия якобы активно милитаризирует приграничную с Финляндией территорию. Строятся укрепления, укрытия для самолётов и хранилища.
«Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из новых членов НАТО», — говорится в публикации.
Финские чиновники оценивают, что у них есть запас времени не менее пяти лет, прежде чем Россия сможет сформировать значительную военную угрозу. NYT, в свою очередь, также сообщает, что аналогичная активность замечена и вблизи Эстонии.
Ранее стало известно, что Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией. По словам начальника Генштаба страны Вахура Каруса, там хотят разместить около 200–250 человек — как кадровых военных, так и призывников и резервистов. Кроме того, Латвия хочет разместить военные сооружения на частных участках у границы с РФ.