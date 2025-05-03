Польша начала операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем
Владислав Косиняк-Камыш и военные. Обложка © X / Władysław Kosiniak-Kamysz
Польша при содействии партнёров по НАТО развернула воздушную операцию с целью усиления контроля воздушного пространства над северными рубежами, включая Балтийское море. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе официального мероприятия в Варшаве.
«Начальник Генерального штаба, начальники общего и оперативного командований на прошлой неделе запланировали и начали новую миссию, операцию, связанную с безопасностью воздушного пространства», — передаёт слова министра Polskie Radio.
Среди причин начала операции он назвал в том числе «провокации» Москвы. В манёврах также участвуют партнёры Польши по Североатлантическому альянсу, включая контингенты из Соединённых Штатов, Великобритании и Швеции.
Ранее Польша обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства над её территориальными водами на Балтике. Отслеживание полёта проводилось с использованием радиолокационных систем.