Президент Финляндии пытался принизить Россию в глазах Трампа
The Guardian: Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом стремился изменить его взгляд на Россию. Об этом сообщила газета The Guardian.
Стубб утверждал, что экономика РФ уступает итальянской. По его словам, высокая ключевая ставка и истощение резервов якобы подрывают её статус.
«Её экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. <…> Это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу. Это те сообщения, которые вы должны передавать», — цитирует издание лидера Финляндии.
Стубб призвал хозяина Белого дома признать преимущества свободной торговли и единых правил. Он заявил о необходимости усиления европейской обороны, а также подчеркнул, что его позицию Трамп, как правило, слышит.
Ранее сообщалось, что 19 мая должен состояться телефонный разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима Владимир Зеленский и его команда обеспокоены возможными договорённостями между лидерами. Незадолго до этого экс-комик встречался с представителями США в Ватикане. Обсуждалась грядущая беседа между Путиным и Трампом.