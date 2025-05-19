Президент Финляндии пытался принизить Россию в глазах Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом стремился изменить его взгляд на Россию. Об этом сообщила газета The Guardian.

Стубб утверждал, что экономика РФ уступает итальянской. По его словам, высокая ключевая ставка и истощение резервов якобы подрывают её статус.

«Её экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. <…> Это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу. Это те сообщения, которые вы должны передавать», — цитирует издание лидера Финляндии.