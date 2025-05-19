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Регион
19 мая, 03:45

Президент Финляндии пытался принизить Россию в глазах Трампа

The Guardian: Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом стремился изменить его взгляд на Россию. Об этом сообщила газета The Guardian.

Стубб утверждал, что экономика РФ уступает итальянской. По его словам, высокая ключевая ставка и истощение резервов якобы подрывают её статус.

«Её экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. <…> Это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу. Это те сообщения, которые вы должны передавать», — цитирует издание лидера Финляндии.

Стубб призвал хозяина Белого дома признать преимущества свободной торговли и единых правил. Он заявил о необходимости усиления европейской обороны, а также подчеркнул, что его позицию Трамп, как правило, слышит.

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Ранее сообщалось, что 19 мая должен состояться телефонный разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима Владимир Зеленский и его команда обеспокоены возможными договорённостями между лидерами. Незадолго до этого экс-комик встречался с представителями США в Ватикане. Обсуждалась грядущая беседа между Путиным и Трампом.

Антон Голыбин
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