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18 мая, 13:12

Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным

Bild: Канцлер ФРГ Мерц намерен переговорить с Трампом до его звонка Путину

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении переговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы ещё раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — приводит газета комментарий Мерца.

Канцлер Германии выразил надежду на достижение большего прогресса по результатам контактов. Он также сообщил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио запланированный телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором ранее заявил американский президент.

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным
Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Напомним, хозяин Белого дома сообщил, что собирается позвонить Путину в понедельник, 19 мая, после чего поговорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такой телефонный разговор готовится.

Мария Любицкая
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