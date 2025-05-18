Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным
Bild: Канцлер ФРГ Мерц намерен переговорить с Трампом до его звонка Путину
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении переговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы ещё раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — приводит газета комментарий Мерца.
Канцлер Германии выразил надежду на достижение большего прогресса по результатам контактов. Он также сообщил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио запланированный телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором ранее заявил американский президент.
Напомним, хозяин Белого дома сообщил, что собирается позвонить Путину в понедельник, 19 мая, после чего поговорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такой телефонный разговор готовится.