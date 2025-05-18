Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении переговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы ещё раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — приводит газета комментарий Мерца.