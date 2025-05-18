«Не сможет принять»: В США раскрыли главный страх Зеленского перед Трампом и Путиным

Владимир Зеленский и его команда всерьёз обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся между собой об условиях завершения украинского конфликта, которые будут невыгодны Киеву. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского дипломата.

«Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — сказано в статье.

Как отмечают журналисты, Зеленский поспешил встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, опасаясь результатов телефонных переговоров Трампа и Путина.