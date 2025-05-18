«Не сможет принять»: В США раскрыли главный страх Зеленского перед Трампом и Путиным
WP: Зеленский боится, что Путин и Трамп поставят его перед «свершившимся фактом»
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Владимир Зеленский и его команда всерьёз обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся между собой об условиях завершения украинского конфликта, которые будут невыгодны Киеву. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского дипломата.
«Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — сказано в статье.
Как отмечают журналисты, Зеленский поспешил встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, опасаясь результатов телефонных переговоров Трампа и Путина.
Напомним, 19 мая должен состояться телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Накануне беседы политиков Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Ватикане, куда они съехались для участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. По данным агентства AFP, одной из тем их обсуждения стал именно предстоящий разговор Путина и Трампа.