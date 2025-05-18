В Киеве пожаловались, что «без США невозможно изменить баланс» на поле боя с РФ
Guardian: Конфликт на Украине затянется на годы, если США не помогут Киеву
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet
Только США способны помочь Украине добиться перевеса в существующем конфликте, поэтому американские власти должны продолжать помогать Киеву, пока цена «победы» над РФ не стала слишком велика. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на украинских чиновников.
«Россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс. [Со временем] это сместит баланс в сторону России. Мы всё еще будем жить, но заплатим огромную цену», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что Москва и Киев сильно расходятся во многих вопросах завершения украинского противостояния, что тормозит переговоры. При этом чиновники признались, что Украине действительно нужно придерживаться нейтрального статуса без втягивания в НАТО.
Ранее издание American Thinker написало, что Вашингтону следует направить сотрудников департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину, чтобы провести аудит предоставленной Киеву финансовой помощи.