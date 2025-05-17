В США призвали к аудиту выделенной Украине финансовой помощи
American Thinker: США должны направить сотрудников DOGE с аудитом на Украину
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Вашингтону следует направить сотрудников департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину, чтобы провести аудит предоставленной Киеву финансовой помощи. К этому призывает American Thinker.
«Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды», — пишет обозреватель издания под псевдонимом Anony Mee.
Разговоры о необходимости аудита выделенных Киеву американских средств продолжаются достаточно давно. Иногда к этому призывают и непосредственно на Украине: нардеп Рады Александр Дубинский, обратившийся к главе Белого дома с просьбой на целевое использование траншей в Незалежную с 2020 года.