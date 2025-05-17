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Регион
17 мая, 14:39

В США призвали к аудиту выделенной Украине финансовой помощи

American Thinker: США должны направить сотрудников DOGE с аудитом на Украину

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Вашингтону следует направить сотрудников департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину, чтобы провести аудит предоставленной Киеву финансовой помощи. К этому призывает American Thinker.

«Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды»,пишет обозреватель издания под псевдонимом Anony Mee.
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Разговоры о необходимости аудита выделенных Киеву американских средств продолжаются достаточно давно. Иногда к этому призывают и непосредственно на Украине: нардеп Рады Александр Дубинский, обратившийся к главе Белого дома с просьбой на целевое использование траншей в Незалежную с 2020 года.

Юрий Лысенко
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