Вашингтону следует направить сотрудников департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину, чтобы провести аудит предоставленной Киеву финансовой помощи. К этому призывает American Thinker.

Разговоры о необходимости аудита выделенных Киеву американских средств продолжаются достаточно давно. Иногда к этому призывают и непосредственно на Украине: нардеп Рады Александр Дубинский, обратившийся к главе Белого дома с просьбой на целевое использование траншей в Незалежную с 2020 года.