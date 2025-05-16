В США рассказали, сколько Украина продержится без американских поставок

В случае остановки военной помощи со стороны США ВСУ смогут продержаться лишь четыре месяца. Об этом заявил американский обозреватель Макс Гастингс.

Эксперт полагает, что по прошествии этого срока у украинской армии подойдут к концу критически важные запасы основных боеприпасов. По его мнению, европейские союзники, несмотря на все заверения в поддержке, не смогут в полной мере компенсировать тот объём помощи, который сейчас поступает из США.

«Если — или, по моему мнению, когда — США снова прекратят поставки, Украина сможет продолжать воевать в течение, наверное, четырёх месяцев, прежде чем у неё закончатся основные боеприпасы», — предположил обозреватель.

К этой тревожной картине добавляются сложности с пополнением личного состава. Журналист отмечает, что украинские власти испытывают серьёзные трудности с набором новых бойцов. Многие молодые украинцы уже давно покинули страну. Возвращаться они явно не спешат.