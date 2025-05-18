Стала известна главная тема разговора Зеленского и Вэнса

После участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио. Как передаёт агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, одной из тем их обсуждения стал намеченный на 19 мая телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Зеленский охарактеризовал состоявшиеся переговоры как «хорошие». В сообщении, опубликованном в своих соцсетях, представитель украинской стороны проинформировал, что в ходе встречи обсуждались, в частности, прямые контакты между Москвой и Киевом, имевшие место 16 мая в Стамбуле впервые за последние три года.

«Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня», — отметил экс-комик в своём блоге.

Среди прочих тем, по его словам, рассматривались «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира» и затрагивался вопрос «необходимости санкций против России». Согласно данным украинских изданий, встреча Зеленского с Вэнсом и Рубио продлилась около 40 минут.