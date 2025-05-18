Стала известна главная тема разговора Зеленского и Вэнса
AFP: Зеленский обсудил с Вэнсом предстоящий разговор Трампа и Путина
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После участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио. Как передаёт агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, одной из тем их обсуждения стал намеченный на 19 мая телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
Зеленский охарактеризовал состоявшиеся переговоры как «хорошие». В сообщении, опубликованном в своих соцсетях, представитель украинской стороны проинформировал, что в ходе встречи обсуждались, в частности, прямые контакты между Москвой и Киевом, имевшие место 16 мая в Стамбуле впервые за последние три года.
«Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня», — отметил экс-комик в своём блоге.
Среди прочих тем, по его словам, рассматривались «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира» и затрагивался вопрос «необходимости санкций против России». Согласно данным украинских изданий, встреча Зеленского с Вэнсом и Рубио продлилась около 40 минут.
Напомним, что сегодня в Ватикане состоялась торжественная церемония интронизации нового папы римского Льва XIV. Там новому понтифику вручили «кольцо рыбака» и паллий — символы папской власти. В своей первой проповеди папа римский обратился к католической Церкви и призвал всех к сплочению, так как именно единство является основой для мира.