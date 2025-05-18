Зеленский по-дружески встретил Вэнса в Ватикане, «забыв» о ссоре с ним в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский пообщались в Ватикане, где состоялась церемония интронизации нового папы римского Льва XIV. Встреча политиков произошла впервые после конфликта между ними в Белом доме в феврале этого года. Сейчас Зеленский улыбался Вэнсу и крепко жал ему руку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV», — сказано в тексте.