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18 мая, 12:01

Зеленский по-дружески встретил Вэнса в Ватикане, «забыв» о ссоре с ним в Белом доме

Bloomberg: Зеленский впервые пообщался с Вэнсом после перепалки в Белом доме

Зеленский жмёт руку Вэнсу в Ватикане. Обложка © ТАСС / АР

Зеленский жмёт руку Вэнсу в Ватикане. Обложка © ТАСС / АР

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский пообщались в Ватикане, где состоялась церемония интронизации нового папы римского Льва XIV. Встреча политиков произошла впервые после конфликта между ними в Белом доме в феврале этого года. Сейчас Зеленский улыбался Вэнсу и крепко жал ему руку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что в Ватикане прошла торжественная церемония интронизации нового папы римского Льва XIV. В ходе церемонии ему были вручены символы папской власти: «кольцо рыбака» и паллий — узкая шерстяная лента, украшенная вышитыми крестами. На мероприятие участвовали более 100 тысяч человек. В своей первой проповеди папа римский Лев XIV обратился к католической Церкви с призывом к сплочению, подчеркнув её роль как фундамента для всеобщего мира.

Татьяна Миссуми
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