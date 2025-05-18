Папа римский Лев XIV призвал строить католическую церковь на единстве и любви

В своей первой проповеди после интронизации папа римский Лев XIV обратился к католической Церкви с призывом к сплочению, подчеркнув её роль как фундамента для всеобщего мира.

«Братья и сестры, я хотел бы видеть в качестве нашего первого желания единую церковь как знак единства и общения», — заявил понтифик, обращаясь к толпе.

Он подчеркнул, что в современном мире слишком много конфликтов и боли, вызванных ненавистью, насилием и предрассудками. Люди боятся тех, кто отличается, а экономическая система истощает ресурсы планеты и оставляет самых бедных за бортом.

Лев XIV также признался, что избрание на престол стало для него неожиданностью, и он приступает к своим обязанностям со смирением и осознанием ответственности, стремясь служить вере и радости своей паствы. Он подчеркнул, что задача церкви – распространять Божью любовь, способствуя единству, которое не нивелирует индивидуальность, а уважает уникальный жизненный путь, социальные и религиозные традиции каждого человека и народа. Однако понтифик заявил, что святилище должно быть миссионерским.