«Новенький в Ватикане»: Богослов раскрыл Life.ru неожиданные подробности о папе римском Льве XIV

8 мая конклав в Ватикане избрал новым папой римским уроженца Чикаго Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево). Чего стоит ждать от нового понтифика и почему его назначение на этот пост — неожиданность для многих, Life.ru рассказал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, богослов Александр Дворкин.

«Пока о нём сказать можно довольно мало, потому что кардиналы сделали совершенно неожиданный выбор. Все прогнозировали совершенно других людей, а он новенький в Ватикане, он кардинал всего два года как. Правда, его покойный папа Франциск назначил сразу на ответственную должность, и он фактически отвечал за подбор всех новых епископов», — отметил богослов.

По словам Дворкина, Лев XIV имеет большой административный опыт, так как ранее он управлял августинианским монашеским орденом. Руководить новый понтифик умеет, считает собеседник Life.ru. Также с именем кардинала связан ряд скандалов. В частности, его обвиняли в том, что он якобы покрывал священников, подозреваемых в педофилии.

«Стоит ли ожидать каких-то кардинальных перемен с приходом нового папы по сравнению с тем, как было при Франциске, пока сказать сложно. Он должен хотя бы первые несколько шагов сделать, чтобы было понятно его мировоззрение», — сказал Дворкин.

Богослов также добавил, что отец нового папы — смешанного французско-итальянского происхождения, а мать — испанского. Также понтифик имеет перуанское гражданство за служение в этой стране.