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18 мая, 10:01

Лев XIV официально вступил в должность папы римского

Папа римский Лев XIV вступил в должность, получив перстень рыбака и паллий

Лев XIV. Обложка © ТАСС / Andrew Medichini

Лев XIV. Обложка © ТАСС / Andrew Medichini

Лев XIV официально вступил в должность 267-го Папы Римского, инаугурация которого была отмечена вручением ему перстня рыбака и паллия – традиционных атрибутов папской власти. Об этом пишет Vatican News.

Папа Лев XIV провёл инаугурационную мессу, кульминацией которой стала его проповедь, молитва «Царице небесной» и благословение. Площадь была заполнена верующими и поразительным количеством представителей разных стран и религий. Более 150 иностранных делегаций, члены монарших семей, а также лидеры христианства, ислама, иудаизма, индуизма и буддизма собрались вместе, что свидетельствует о межконфессиональном значении этого события.

Новому понтифику, которому в сентябре исполнится 70 лет, прочат долгое правление на Святом Престоле. Сам он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на вопросах социальной справедливости в условиях цифровой трансформации и на усилиях по мирному урегулированию споров.

Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане
Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане

Напомним, что 8 мая Ватикан объявил об избрании нового Папы Римского. Белый дым над Сикстинской капеллой ознаменовал завершение конклава.

Мария Любицкая
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