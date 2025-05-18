Лев XIV официально вступил в должность папы римского

Лев XIV официально вступил в должность 267-го Папы Римского, инаугурация которого была отмечена вручением ему перстня рыбака и паллия – традиционных атрибутов папской власти. Об этом пишет Vatican News.

Папа Лев XIV провёл инаугурационную мессу, кульминацией которой стала его проповедь, молитва «Царице небесной» и благословение. Площадь была заполнена верующими и поразительным количеством представителей разных стран и религий. Более 150 иностранных делегаций, члены монарших семей, а также лидеры христианства, ислама, иудаизма, индуизма и буддизма собрались вместе, что свидетельствует о межконфессиональном значении этого события.

Новому понтифику, которому в сентябре исполнится 70 лет, прочат долгое правление на Святом Престоле. Сам он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на вопросах социальной справедливости в условиях цифровой трансформации и на усилиях по мирному урегулированию споров.