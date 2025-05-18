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18 мая, 08:19

Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане

Папа римский Лев XIV. Обложка © X / vaticannews

Папа римский Лев XIV. Обложка © X / vaticannews

В Ватикане стартовала торжественная церемония вступления в должность нового папы римского Льва XIV. Понтифик, приветствуя тысячи собравшихся на площади Святого Петра, объехал её на белом папамобиле, излучая тепло и благословение. После этого он возглавит праздничную мессу.

Церемония интронизация папы римского Льва XIV началась в Ватикане. Видео © X / minerva47350 / cruxstationalis

По информации Ватикана, на интронизацию нового главы Католической церкви прибыли представители 156 стран и международных организаций, включая лидеров порядка 30 государств.

Министр культуры России поедет на инаугурацию нового папы римского Льва XIV
Министр культуры России поедет на инаугурацию нового папы римского Льва XIV

Напомним, что 8 мая Ватикан объявил об избрании нового Папы Римского. Белый дым над Сикстинской капеллой ознаменовал завершение конклава.

Оксана Попова
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