Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане
Папа римский Лев XIV. Обложка © X / vaticannews
В Ватикане стартовала торжественная церемония вступления в должность нового папы римского Льва XIV. Понтифик, приветствуя тысячи собравшихся на площади Святого Петра, объехал её на белом папамобиле, излучая тепло и благословение. После этого он возглавит праздничную мессу.
Церемония интронизация папы римского Льва XIV началась в Ватикане. Видео © X / minerva47350 / cruxstationalis
По информации Ватикана, на интронизацию нового главы Католической церкви прибыли представители 156 стран и международных организаций, включая лидеров порядка 30 государств.
Напомним, что 8 мая Ватикан объявил об избрании нового Папы Римского. Белый дым над Сикстинской капеллой ознаменовал завершение конклава.