Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане

В Ватикане стартовала торжественная церемония вступления в должность нового папы римского Льва XIV. Понтифик, приветствуя тысячи собравшихся на площади Святого Петра, объехал её на белом папамобиле, излучая тепло и благословение. После этого он возглавит праздничную мессу.