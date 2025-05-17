Министр культуры России поедет на инаугурацию нового папы римского Льва XIV

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе нового папы римского Льва XIV в Ватикане. Об этом свидетельствуют списки делегаций, опубликованные службой печати Святого престола. Церемония состоится в воскресенье, 18 мая.

Согласно данным, на мероприятие приедет более 150 делегаций. США будут представлены вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, у которого запланированы встречи с руководством государственного секретариата Ватикана. Сама Ольга Любимова ранее приезжала на похороны папы римского Франциска, представляя Россию.