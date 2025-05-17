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17 мая, 12:59

Министр культуры России поедет на инаугурацию нового папы римского Льва XIV

Ольга Любимова. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Ольга Любимова. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе нового папы римского Льва XIV в Ватикане. Об этом свидетельствуют списки делегаций, опубликованные службой печати Святого престола. Церемония состоится в воскресенье, 18 мая.

Согласно данным, на мероприятие приедет более 150 делегаций. США будут представлены вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, у которого запланированы встречи с руководством государственного секретариата Ватикана. Сама Ольга Любимова ранее приезжала на похороны папы римского Франциска, представляя Россию.

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Напомним, что 8 мая Ватикан объявил об избрании нового Папы Римского. Белый дым над Сикстинской капеллой ознаменовал завершение конклава. Новым главой католической церкви стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.

Наталья Афонина
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