Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в первую очередь нанесёт официальный визит на Украину, в Турцию и Перу. Это произойдёт вскоре после завершения процесса интронизации, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Запланированная поездка в Турцию приурочена к 1700-летию Никейского собора. В Ватикане подтверждают, что подготовка к этому визиту уже идёт полным ходом, и ожидается, что он станет важным шагом на пути к сближению Римско-католической церкви с Константинопольским патриархатом. Также в планах понтифика поездка в Перу, где он 20 лет служил миссионером.

По данным СМИ, не исключён визит папы и в Россию. А вот родные США он пока посещать не планирует.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский подмазался к новому папе римскому в надежде на помощь. Главарь киевского режима позвал понтифика на Украину.