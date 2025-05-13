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13 мая, 11:44

Стало известно о планах нового папы римского посетить Украину

La Repubblica: Папа Римский Лев XIV первыми посетит Украину, Перу и Турцию

Папа Римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Папа Римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в первую очередь нанесёт официальный визит на Украину, в Турцию и Перу. Это произойдёт вскоре после завершения процесса интронизации, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Запланированная поездка в Турцию приурочена к 1700-летию Никейского собора. В Ватикане подтверждают, что подготовка к этому визиту уже идёт полным ходом, и ожидается, что он станет важным шагом на пути к сближению Римско-католической церкви с Константинопольским патриархатом. Также в планах понтифика поездка в Перу, где он 20 лет служил миссионером.

По данным СМИ, не исключён визит папы и в Россию. А вот родные США он пока посещать не планирует.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский подмазался к новому папе римскому в надежде на помощь. Главарь киевского режима позвал понтифика на Украину.

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Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Превост), взявший имя Лев XIV.

Мария Любицкая
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