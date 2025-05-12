Зеленский подмазался к новому папе римскому, в надежде на его помощь
Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV на Украину
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Владимир Зеленский поговорил с новым Папой Римским Львом XIV и пригласил его на Украину. Также глава киевского режима поблагодарил понтифика за поддержку и слова о полном и справедливом достижении мира.
«Говорили о тысячах депортированных россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям», — заявил экс-комик.
Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.