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12 мая, 11:40

Зеленский подмазался к новому папе римскому, в надежде на его помощь

Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский поговорил с новым Папой Римским Львом XIV и пригласил его на Украину. Также глава киевского режима поблагодарил понтифика за поддержку и слова о полном и справедливом достижении мира.

«Говорили о тысячах депортированных россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям», — заявил экс-комик.

Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.

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Полина Никифорова
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