Зеленский подмазался к новому папе римскому, в надежде на его помощь

Владимир Зеленский поговорил с новым Папой Римским Львом XIV и пригласил его на Украину. Также глава киевского режима поблагодарил понтифика за поддержку и слова о полном и справедливом достижении мира.

«Говорили о тысячах депортированных россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям», — заявил экс-комик.