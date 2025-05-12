Кольцо за $520 тыс, дворец и Mercedes-Benz: Стало известно, как живёт новый папа римский

Роберт Фрэнсис Прево, ставший новым главой Римско-католической церкви Львом XIV, получит за свою праведную миссию миллионы долларов. Первый дорогостоящий подарок ему преподнесут в день торжественной инаугурации. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По традиции, для каждого нового папы изготавливается кольцо из золота 999 пробы. Для Льва XIV создадут перстень с изображением Апостола Петра и его выгравированным именем. Также новый папа получит доступ к покоям в Апостольском дворце в Ватикане и уединённому дворцу в Кастель-Гандольфо. Площадь дворца и комплекс рядом с ним занимают 55 га. Из его окон видно озеро Альбано.