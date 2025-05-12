Кольцо за $520 тыс, дворец и Mercedes-Benz: Стало известно, как живёт новый папа римский
NYP: Папа Римский Лев XIV получит кольцо за $520 тыс. и дворец
Папа Римский Лев XIV. Обложка © Фото © ТАСС / AP / TASS
Роберт Фрэнсис Прево, ставший новым главой Римско-католической церкви Львом XIV, получит за свою праведную миссию миллионы долларов. Первый дорогостоящий подарок ему преподнесут в день торжественной инаугурации. Об этом сообщает New York Post (NYP).
По традиции, для каждого нового папы изготавливается кольцо из золота 999 пробы. Для Льва XIV создадут перстень с изображением Апостола Петра и его выгравированным именем. Также новый папа получит доступ к покоям в Апостольском дворце в Ватикане и уединённому дворцу в Кастель-Гандольфо. Площадь дворца и комплекс рядом с ним занимают 55 га. Из его окон видно озеро Альбано.
Также предполагается, что он унаследует пуленепробиваемый Mercedes-Benz Popemobile белого цвета. Он оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Кстати, его предшественник Папа Франциск не пользовался предлагаемыми благами, а скромно жил в гостевом доме Casa Santa. Из дворца в Кастель-Гандольфо он сделал музей.
Напомним, что Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.