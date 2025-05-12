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12 мая, 09:52

Кольцо за $520 тыс, дворец и Mercedes-Benz: Стало известно, как живёт новый папа римский

NYP: Папа Римский Лев XIV получит кольцо за $520 тыс. и дворец

Папа Римский Лев XIV. Обложка © Фото © ТАСС / AP / TASS

Папа Римский Лев XIV. Обложка © Фото © ТАСС / AP / TASS

Роберт Фрэнсис Прево, ставший новым главой Римско-католической церкви Львом XIV, получит за свою праведную миссию миллионы долларов. Первый дорогостоящий подарок ему преподнесут в день торжественной инаугурации. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По традиции, для каждого нового папы изготавливается кольцо из золота 999 пробы. Для Льва XIV создадут перстень с изображением Апостола Петра и его выгравированным именем. Также новый папа получит доступ к покоям в Апостольском дворце в Ватикане и уединённому дворцу в Кастель-Гандольфо. Площадь дворца и комплекс рядом с ним занимают 55 га. Из его окон видно озеро Альбано.

Также предполагается, что он унаследует пуленепробиваемый Mercedes-Benz Popemobile белого цвета. Он оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Кстати, его предшественник Папа Франциск не пользовался предлагаемыми благами, а скромно жил в гостевом доме Casa Santa. Из дворца в Кастель-Гандольфо он сделал музей.

Напомним, что Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.

Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV
Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV
Полина Никифорова
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