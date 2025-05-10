Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV

Геральдическая композиция нового папского герба представляет собой двухчастный щит с голубым полем, украшенный стилизованной лилией — символом Девы Марии, а также включает традиционную эмблему августинского ордена в виде Библии с пылающим сердцем, пронзённым стрелой; в нижней части расположена девизная лента с надписью «Да будет всё едино», а завершает композицию изображение перекрещённых золотого и серебряного ключей — традиционного символа папского служения.