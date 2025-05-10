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10 мая, 19:27

Ватикан представил герб нового Папы Римского Льва XIV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Святой престол обнародовал официальную символику новоизбранного главы Римско-католической церкви Льва XIV. Герб. Он отражает духовную принадлежность понтифика к августинскому ордену.

Герб нового Папы Римского Льва XIV. Фото © X / vaticannews_ru

Герб нового Папы Римского Льва XIV. Фото © X / vaticannews_ru

Геральдическая композиция нового папского герба представляет собой двухчастный щит с голубым полем, украшенный стилизованной лилией — символом Девы Марии, а также включает традиционную эмблему августинского ордена в виде Библии с пылающим сердцем, пронзённым стрелой; в нижней части расположена девизная лента с надписью «Да будет всё едино», а завершает композицию изображение перекрещённых золотого и серебряного ключей — традиционного символа папского служения.

В ходе первой аудиенции с кардинальской коллегией Лев XIV пояснил, что выбрал имя в честь своего предшественника Льва XIII, известного социальными инициативами. Новый понтифик особо подчеркнул важность соборного управления Церковью, отметив необходимость коллегиальности в принятии решений.

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Напомним, что 8 мая конклав выбрал нового папу римского, объявив об этом с помощью белого дыма из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он принял имя Лев XIV.

Александра Мышляева
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