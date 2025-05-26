МИД Финляндии вручил послу РФ ноту из-за якобы нарушения воздушного пространства
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Внешнеполитическое ведомство Финляндии вручило дипломатическую ноту послу Российской Федерации Павлу Кузнецову из-за якобы нарушения финского воздушного пространства двумя военными самолётами РФ. Об этом 26 мая сообщила финская телерадиокомпания Yle.
По данным Хельсинки, предполагаемое нарушение воздушных границ произошло 23 мая близ побережья города Порвоо. Пограничная охрана Финского залива запустила процедуру предварительного расследования случившегося. Ранее финский МИД анонсировал вызов российского дипломата.
Ранее стало известно, что высота пограничного заграждения между Россией и Финляндией будет увеличена до отметки в 4,5 метра. Напомним, что в сентябре 2024 года финское пограничное ведомство сообщало о намерениях нарастить высоту ограды лишь до 3,5 метра с 3 метров.