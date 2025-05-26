МИД Финляндии вручил послу РФ ноту из-за якобы нарушения воздушного пространства

НАТО перебросила огромное войско на 700 танках и БТР к границе России под предлогом учений

НАТО перебросила огромное войско на 700 танках и БТР к границе России под предлогом учений

Ранее стало известно, что высота пограничного заграждения между Россией и Финляндией будет увеличена до отметки в 4,5 метра. Напомним, что в сентябре 2024 года финское пограничное ведомство сообщало о намерениях нарастить высоту ограды лишь до 3,5 метра с 3 метров.