Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
Yle: Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией до 4,5 метра
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Высоту забора на российско-финской границе увеличат до 4,5 метра, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Ранее в сентябре 2024 года Пограничная охрана Финляндии сообщала о планах повысить ограждение с 3 до 3,5 метра.
«Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», — заявил представитель проекта подполковник Эса Вейкканен.
К забору планируется прикрепить камеры с искусственным интеллектом, которые способны отличать человека от животного. Сооружение протяжённостью 200 километров рассчитывают построить до конца 2026 года. Основная часть барьера появится на юго-восточном участке, где находятся крупнейшие пограничные переходы. Всего российско-финская граница тянется на 1300 километров.
Ранее сообщалось, что РФ начала активно наращивать своё военное присутствие вдоль финской границы. На Западе утверждали, что таким образом страна якобы создаёт напряжённость на фоне продолжающегося конфликта на Украине. В США заявили, что Москва по-прежнему возводит укрепления, сооружает укрытия для самолётов и разнообразные склады.