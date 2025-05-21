Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Высоту забора на российско-финской границе увеличат до 4,5 метра, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Ранее в сентябре 2024 года Пограничная охрана Финляндии сообщала о планах повысить ограждение с 3 до 3,5 метра.

«Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», — заявил представитель проекта подполковник Эса Вейкканен.

К забору планируется прикрепить камеры с искусственным интеллектом, которые способны отличать человека от животного. Сооружение протяжённостью 200 километров рассчитывают построить до конца 2026 года. Основная часть барьера появится на юго-восточном участке, где находятся крупнейшие пограничные переходы. Всего российско-финская граница тянется на 1300 километров.